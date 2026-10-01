Мизулина обратилась к ФСИН после видео трансгендера Хилми из колонии

Отбывающий срок в тюрьме треш-блогер Хилми Форкс (настоящее имя — Хильми Олейник) продолжает общаться с подписчиками через интернет прямо из колонии.

На одном из роликов, который расходится в телеграм-каналах, он разговаривает с кем-то и рассказывает о жизни в исправительном учреждении. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила ФСИН прокомментировать ситуацию.

«Хотелось бы услышать официальный комментарий ФСИН по этому поводу», — написала Мизулина.

В колонию Хилми отправили в конце 2023 года. Тогда Симоновский суд Москвы приговорил треш-блогера к трём годам лишения свободы за незаконное изготовление и распространение порнографических материалов в интернете. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

В июне Хилми попытался досрочно выйти на свободу, однако суд отказал треш-блогеру в УДО. Волжский городской суд решил оставить Олейника в исправительном учреждении, поскольку цель его наказания — исправление осуждённого — пока не достигнута.