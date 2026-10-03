ФСИН пообещала помощь семье погибшего сотрудника при атаке арестанта в КБР
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ФСИН окажет помощь семье сотрудника, погибшего при нападении заключённого в Кабардино-Балкарии, а также троим раненым. Инцидент произошёл во время конвоирования осуждённых поездом в районе станции Муртазово, сообщили в пресс-службе ведомства.
«ФСИН России окажет всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника и пострадавшим при нападении осуждённого во время конвоирования в районе станции Муртазово», — говорится в сообщении.
Руководство и сотрудники службы также выразили соболезнования родным и близким погибшего. Он находился при исполнении служебных обязанностей, когда на конвой напал один из осуждённых.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии заключённый напал на сотрудника конвоя во время перевозки осуждённых поездом и завладел его табельным оружием. В результате один сотрудник ФСИН погиб, ещё трое получили ранения. Сотрудники караула ликвидировали нападавшего, среди гражданских никто не пострадал. Во ФСИН отдельно заявили, что сообщения о бунте в поезде не соответствуют действительности, а обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.
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