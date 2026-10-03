Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября, 01:08

ФСИН пообещала помощь семье погибшего сотрудника при атаке арестанта в КБР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ФСИН окажет помощь семье сотрудника, погибшего при нападении заключённого в Кабардино-Балкарии, а также троим раненым. Инцидент произошёл во время конвоирования осуждённых поездом в районе станции Муртазово, сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФСИН России окажет всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника и пострадавшим при нападении осуждённого во время конвоирования в районе станции Муртазово», — говорится в сообщении.

Руководство и сотрудники службы также выразили соболезнования родным и близким погибшего. Он находился при исполнении служебных обязанностей, когда на конвой напал один из осуждённых.

Один из раненых конвоиров ФСИН находится в тяжёлом состоянии
Один из раненых конвоиров ФСИН находится в тяжёлом состоянии

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии заключённый напал на сотрудника конвоя во время перевозки осуждённых поездом и завладел его табельным оружием. В результате один сотрудник ФСИН погиб, ещё трое получили ранения. Сотрудники караула ликвидировали нападавшего, среди гражданских никто не пострадал. Во ФСИН отдельно заявили, что сообщения о бунте в поезде не соответствуют действительности, а обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Больше новостей о расследованиях, задержаниях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ФСИН России
  • Криминал
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar