ФСИН пообещала помощь семье погибшего сотрудника при атаке арестанта в КБР

ФСИН окажет помощь семье сотрудника, погибшего при нападении заключённого в Кабардино-Балкарии, а также троим раненым. Инцидент произошёл во время конвоирования осуждённых поездом в районе станции Муртазово, сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФСИН России окажет всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника и пострадавшим при нападении осуждённого во время конвоирования в районе станции Муртазово», — говорится в сообщении.

Руководство и сотрудники службы также выразили соболезнования родным и близким погибшего. Он находился при исполнении служебных обязанностей, когда на конвой напал один из осуждённых.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии заключённый напал на сотрудника конвоя во время перевозки осуждённых поездом и завладел его табельным оружием. В результате один сотрудник ФСИН погиб, ещё трое получили ранения. Сотрудники караула ликвидировали нападавшего, среди гражданских никто не пострадал. Во ФСИН отдельно заявили, что сообщения о бунте в поезде не соответствуют действительности, а обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.