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Опубликовано 3 октября, 01:11

В Кабардино-Балкарии возбудили дело после нападения заключённого на конвоиров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следователи возбудили уголовное дело после нападения заключённого на сотрудников ФСИН в поезде Владикавказ — Адлер. Об этом сообщили в СК РФ.

Действия заключённого квалифицировали сразу по трём статьям УК РФ. Речь идёт о хищении огнестрельного оружия, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с применением опасного для жизни насилия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следователи и криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Один из раненых конвоиров ФСИН находится в тяжёлом состоянии
Один из раненых конвоиров ФСИН находится в тяжёлом состоянии

Напомним, один сотрудник ФСИН погиб, ещё трое получили ранения при стрельбе в поезде Владикавказ — Адлер в Кабардино-Балкарии. Осуждённый напал на конвоира, когда тот сопровождал его в туалет. Мужчина завладел оружием сотрудника ФСИН и начал стрелять. Первоначально также появилась информация о возможном бунте в спецвагоне, где перевозили заключённых, однако позднее во ФСИН заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. В результате инцидента заключённый был ликвидирован.

Больше новостей о расследованиях, задержаниях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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