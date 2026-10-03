В Кабардино-Балкарии возбудили дело после нападения заключённого на конвоиров

Действия заключённого квалифицировали сразу по трём статьям УК РФ. Речь идёт о хищении огнестрельного оружия, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с применением опасного для жизни насилия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следователи и криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, один сотрудник ФСИН погиб, ещё трое получили ранения при стрельбе в поезде Владикавказ — Адлер в Кабардино-Балкарии. Осуждённый напал на конвоира, когда тот сопровождал его в туалет. Мужчина завладел оружием сотрудника ФСИН и начал стрелять. Первоначально также появилась информация о возможном бунте в спецвагоне, где перевозили заключённых, однако позднее во ФСИН заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. В результате инцидента заключённый был ликвидирован.