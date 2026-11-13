Сотрудники IT-компаний, аналитики и специалисты, занятые проектной работой, могут оказаться в числе первых, кому подойдёт четырёхдневная рабочая неделя. Такой формат наиболее реалистичен для профессий, в которых эффективность оценивают по результату, а не по времени, проведённому в офисе. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

«Наиболее реалистичен такой переход там, где результат труда зависит не столько от количества часов присутствия человека на рабочем месте, сколько от его производительности», — пояснил глава ФНПР.

По его словам, сокращённый график также может подойти сотрудникам, выполняющим отдельные административные и инженерные задачи. Возможности для уменьшения рабочего времени Черногаев видит и на автоматизированных производствах. Если предприятие благодаря новым технологиям способно выпускать прежний объём продукции за меньшее количество часов, часть полученной выгоды, считает он, следует направлять на улучшение условий труда сотрудников.

Однако далеко не все отрасли смогут перейти на такой режим. Сложнее всего организовать четырёхдневку на предприятиях с непрерывным производственным циклом, в энергетике, металлургии, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Ограничения касаются и организаций, где необходимо круглосуточное обслуживание. Для таких сфер руководитель профсоюзов предлагает развивать гибкие и сменные графики.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские компании уже могут устанавливать четырёхдневную рабочую неделю по соглашению с сотрудниками. HR-эксперт Зулия Лоикова поясняла, что условия необходимо закреплять в трудовом или коллективном договоре. При сохранении 40-часовой нормы рабочие дни могут увеличиться до десяти часов без потери оклада. Если же количество часов сокращается до 32, размер зарплаты может уменьшиться пропорционально.