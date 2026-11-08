Россияне могут взять оплачиваемый отпуск всего на один, два или три дня. Трудовой кодекс не устанавливает минимальную продолжительность каждой части отдыха. Главное условие — хотя бы один отпускной период за рабочий год должен составлять не менее 14 календарных дней. Об этом RG.ru рассказали эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.

Профессор Сергей Толкачев пояснил, что статья 125 Трудового кодекса позволяет разделять ежегодный отпуск по соглашению сотрудника и работодателя. Например, из положенных 28 дней можно сначала отдохнуть две недели подряд, а оставшиеся 14 распределить на несколько коротких периодов.

Доцент Финансового университета Эльвира Рамазанова подтвердила, что требований брать отпуск минимум на пять или семь дней законодательство не содержит. Поэтому сотрудник вправе попросить даже один свободный день в счёт ежегодного оплачиваемого отдыха. Однако самостоятельно назначать даты нельзя — их необходимо согласовать с руководством.

Если короткие отпуска уже включены в утверждённый график, работодатель обязан их предоставить. Другое дело, когда сотрудник внезапно решил отдохнуть вне расписания. В таком случае потребуется согласие начальства. Кроме того, отпускные по закону должны поступить не позднее чем за три дня до начала отдыха.

Эксперты напомнили, что стандартная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. При этом верхней границы для непрерывного отдыха закон не устанавливает. Если у сотрудника остались неиспользованные дни за предыдущие годы, он может по согласованию с работодателем объединить их и отправиться в отпуск, например, на 56 дней. Однако оставлять человека без ежегодного отпуска два года подряд работодателю запрещено.

Для некоторых категорий работников предусмотрен более продолжительный отдых. Несовершеннолетним положен 31 календарный день, сотрудникам с инвалидностью — не менее 30, педагогам — 42 или 56 дней, а государственным гражданским служащим — 30. Дополнительные оплачиваемые дни также предоставляют за вредные условия труда, ненормированный рабочий день и работу в районах Крайнего Севера.

Отдельные категории граждан вправе выбирать удобное время отпуска независимо от общего графика. К ним относятся, в частности, родители детей с инвалидностью, некоторые ветераны, супруги военнослужащих и граждане, пострадавшие от радиационных катастроф. Для каждой категории действуют предусмотренные законодательством условия.

Толкачев подчеркнул, что график отпусков обязателен для обеих сторон трудового договора. Изменить его в одностороннем порядке нельзя, но отдых допускается перенести по взаимной договорённости или при наличии законных оснований. Например, если сотрудник заболел либо работодатель задержал отпускные. Для переноса работник подаёт заявление, после чего оформляется соответствующий приказ.

Ранее Life.ru рассказывал, какие выплаты работодатель обязан перечислить сотруднику при увольнении. Юрист Елена Рудакова напомнила, что в окончательный расчёт входит не только зарплата за отработанное время, но и денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска. При нарушении сроков выплат работник вправе обратиться в трудовую инспекцию или суд.