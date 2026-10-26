Уходите с работы — заберите всё: Юрист раскрыла список обязательных выплат при увольнении

При увольнении работодатель обязан выплатить сотруднику зарплату за отработанное время и компенсировать все неиспользованные дни отпуска. Однако необдуманная подпись под документами может осложнить получение денег и оспаривание увольнения. Об этом юрист Елена Рудакова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, окончательный расчёт должен быть произведён в день увольнения. Если сотрудник в этот день не работал, деньги обязаны перечислить не позднее следующего дня после предъявления им требования о расчёте. Также работнику должны выдать трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности.

Дополнительные выплаты зависят от причины расторжения трудового договора. При сокращении штата или ликвидации организации предусмотрено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. В определённых случаях бывшему сотруднику также полагаются выплаты на период поиска новой работы.

Если человек увольняется по собственному желанию, выходное пособие обычно не выплачивается. При расторжении договора по соглашению сторон дополнительную компенсацию можно заранее закрепить в документе. Кроме того, работнику стоит проверить, полагаются ли ему премии и надбавки.

Рудакова предупредила, что перед увольнением нельзя подписывать пустые бланки или бумаги с непонятными формулировками. Особенно опасно подтверждать отсутствие претензий к работодателю, если вопрос с выплатами ещё не решён. При этом подпись под приказом об увольнении обычно означает лишь ознакомление с документом, а не согласие с решением руководства.

«После подписания соглашения сторон отменить увольнение в одностороннем порядке, как правило, не получится — для этого потребуется согласие работодателя или основания для оспаривания», — подчеркнула юрист.

Если сотрудник считает увольнение незаконным, по общему правилу он может обратиться в суд в течение одного месяца. При этом на взыскание невыплаченной зарплаты и других причитающихся сумм отводится год со дня установленного срока выплаты. При нарушении трудовых прав эксперт советует направить работодателю письменное обращение, сохранить подтверждение его отправки и при необходимости обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.