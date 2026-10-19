Юрист раскрыл, может ли начальник расстаться с сотрудником из-за долгой болезни

Длительная болезнь не даёт работодателю права уволить сотрудника. Об этом 360.ru рассказал медицинский юрист Николай Чернышук. По его словам, статья 81 Трудового кодекса России прямо запрещает расторгать договор с работником, который находится на официальном больничном, по инициативе компании.

Сама продолжительность болезни тоже не считается законным основанием для увольнения. Сколько бы времени человек ни провёл на лечении, это не превращается в повод расстаться с ним по желанию руководства.

Есть только два исключения. Увольнение в этот период возможно при полной ликвидации организации или при прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. В остальных случаях больничный защищает сотрудника от подобных решений.

А ранее россиянам раскрыли, можно ли законно остаться с заболевшим ребёнком дома без больничного. В Госдуме отметили, что болезнь ребёнка — это уважительная причина отсутствия на работе. Это прямо подтверждает Роструд в своих разъяснениях, и суды неоднократно вставали на сторону работников.