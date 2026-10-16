Депутат Кавшар: Больничный засчитывается в страховой стаж

Работодатель не вправе исключать время, проведённое на больничном из страхового стажа, который даёт право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Об этом РИА «Новости» сообщила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

Депутат пояснила, что больничный учитывается при официальном трудоустройстве, если работодатель перечисляет за сотрудника страховые взносы в Социальный фонд России. При этом болезнь не отменяет право на положенный отдых. Заболевание может изменить и график отпуска. Если сотрудник заболел до его начала, даты отдыха можно перенести по заявлению. Если нетрудоспособность наступила уже во время отпуска, работник вправе продлить его или использовать оставшиеся дни позднее.

Однако сохранение права на отдых не гарантирует прежнюю сумму выплат. Как отметила Кавшар, продолжительный больничный может привести к снижению отпускных: их размер зависит от среднего заработка за последние 12 календарных месяцев и фактически отработанного времени в расчётном периоде.

А ранее HR-эксперт посоветовала россиянам подождать с увольнением до февраля. По её словам, уход с работы в октябре может обернуться потерей годовых премий, тринадцатой зарплаты и затяжным поиском нового места работы. Ещё один важный момент — неиспользованный отпуск. При увольнении за него положена денежная компенсация, однако, если человек намерен сначала полноценно отдохнуть, а затем искать новую должность, разумнее перенести дату ухода.