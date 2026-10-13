Не руби сук, на котором сидит премия: HR объяснила, почему не стоит увольняться в октябре

Увольнение в октябре может обернуться потерей годовых премий, тринадцатой зарплаты и затяжным поиском нового места работы. В некоторых ситуациях гораздо выгоднее дождаться февраля, когда компании возвращаются к плановому найму. Об этом Life.ru рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, осеннее увольнение особенно рискованно для тех, кто рассчитывает на дополнительные выплаты по итогам года. Многие работодатели ближе к декабрю начисляют сотрудникам премии, тринадцатую зарплату и другие бонусы. При досрочном уходе есть вероятность лишиться части дохода, если это предусмотрено условиями премирования.

Февраль в этом плане безопаснее: вы уже закроете полный цикл и заберёте все положенные выплаты HR-эксперт Зулия Лоикова

Кроме того, эксперт посоветовала учитывать оплату работы в январские праздники. Сотрудники, которые трудятся не по стандартному графику 5/2, могут получить дополнительный доход за праздничные смены, оплачиваемые в повышенном размере. Ещё один важный момент — неиспользованный отпуск. При увольнении за него положена денежная компенсация, однако, если человек намерен сначала полноценно отдохнуть, а затем искать новую должность, разумнее перенести дату ухода. Это позволит восстановить силы перед следующим карьерным этапом.

Отдельное внимание Лоикова обратила на нестабильность рынка труда. Осень в некоторые годы совпадает с экономической турбулентностью, когда работодатели начинают сокращать расходы, пересматривать фонд оплаты труда и готовиться к оптимизации штата. В результате поиск подходящей вакансии может затянуться на несколько месяцев, оставив человека без стабильного заработка.

«В целом кризис у нас всегда ждут по осени — это традиция», — отметила собеседница Life.ru.

По её оценке, февраль нередко оказывается более благоприятным периодом для смены работы. После продолжительных новогодних праздников компании возвращаются к плановому подбору персонала, возобновляют отложенные кадровые решения и открывают позиции. Поэтому шансы найти подходящее предложение могут оказаться выше, чем в конце года.

Откладывать увольнение специалист советует и тем, кто собирается сменить профессию или претендует на более высокую должность. Такой переход часто требует дополнительного обучения, получения сертификатов и подготовки профессиональных кейсов. Нескольких осенних месяцев может не хватить, чтобы освоить необходимые навыки и уверенно выйти на рынок. Перенос решения на февраль даст дополнительное время для подготовки без лишней спешки.

Ещё одна ситуация, когда не стоит торопиться с заявлением об уходе, — эмоциональное выгорание, конфликт с руководством или чрезмерная рабочая нагрузка. Под влиянием стресса желание немедленно покинуть компанию может казаться единственным выходом, хотя проблема иногда решается без смены работодателя ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Если в момент принятия решения эмоции зашкаливали, имеет смысл взять паузу», — подчеркнула Лоикова.

По её словам, несколько месяцев позволят спокойнее оценить преимущества и недостатки нынешнего места, обсудить накопившиеся проблемы с начальством и попробовать найти решение внутри организации. Возможно, после такого разговора необходимость в увольнении вообще исчезнет.

При этом HR-эксперт рекомендует не отказываться от изучения вакансий даже тем, кто решил остаться до февраля. Полезно заранее пройти несколько собеседований, не разрывая трудовые отношения. Это поможет понять, насколько востребована специальность, какие условия предлагают конкуренты и соответствует ли текущая зарплата ситуации на рынке.

Очень важно провести диагностику: пройти пару собеседований в фоновом режиме, не увольняясь сразу Зулия Лоикова HR-эксперт

Такой подход, по мнению Лоиковой, позволит принять взвешенное решение без лишнего риска для карьеры и финансов. Если желание уйти возникло осенью на фоне эмоционального напряжения, сокращения вакансий или возможной потери выплат, несколько месяцев ожидания могут оказаться значительно выгоднее поспешного увольнения.

Ранее Life.ru сообщал о резком усилении конкуренции на российском рынке труда. В Москве на одну вакансию приходится около десяти резюме, а в IT-сфере соотношение кандидатов и рабочих мест за два года выросло с 1–1,5 до 8,6–10,6. В маркетинге и рекламе конкуренция увеличилась в три-четыре раза, из-за чего более половины соискателей готовы снизить зарплатные ожидания. На этом фоне даже опытные специалисты всё чаще рассматривают должности ниже прежнего уровня. Работодателям при этом рекомендуют тщательно оценивать мотивацию кандидатов, поскольку слишком простые задачи могут быстро привести к потере интереса и повторному увольнению.