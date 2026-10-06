Конкуренция выросла в 10 раз: Почему в 2026 году профи готовы на карьерный шаг назад

В 2026 году конкуренция среди соискателей заметно выросла, что привело к увеличению числа опытных специалистов, претендующих на позиции ниже своего прежнего уровня. Рекрутер Виктория Радченко рассказала, что в Москве на одну вакансию теперь приходится около десяти резюме, а в IT-сфере соотношение кандидатов и рабочих мест за два года выросло с 1–1,5 до 8,6–10,6.

В маркетинге и рекламе конкуренция увеличилась в три-четыре раза, и более половины соискателей готовы снизить зарплатные ожидания. Причины карьерного шага назад различаются: усталость от управленческой нагрузки, структурные изменения в компании или отсутствие амбиций руководить, и каждый сценарий несёт для работодателя свои риски.

Радченко в беседе с «Газетой.ru» подчеркнула, что автоматический отказ таким кандидатам ошибочен, но до выдачи оффера необходимо тщательно проверить мотивацию и оценить, сможет ли компания предложить достаточно сложные задачи. Главная опасность заключается не только в возможных запросах на повышение зарплаты или должности, но и в том, что при избыточно простых задачах специалист быстро потеряет интерес и уйдёт при появлении более подходящего предложения.

С другой стороны, такой кандидат способен оперативно усилить коллектив, поделиться экспертизой и самостоятельно развивать отдельное направление, что особенно ценно для команд, нуждающихся в зрелых компетенциях без немедленного расширения штата управления.

Эксперт посоветовала работодателям честно обсуждать с кандидатом содержание задач на ближайший год, ограничения должности и условия возможного пересмотра зарплаты ещё до приёма на работу. Решение о найме должно опираться на три фактора: наличие достаточного объёма интересных задач, соответствие понижения реальным амбициям соискателя и готовность компании к риску быстрого ухода сотрудника. Прозрачность на этапе переговоров позволяет минимизировать вероятность разочарования обеих сторон и выстроить реалистичные ожидания.

А ранее Life.ru сообщал, что в России зафиксирован рост застойной безработицы. Около 226 тысяч россиян не могут найти работу больше года, причём за 12 месяцев их число увеличилось почти в полтора раза.