Деньги за субботу и воскресенье: юрист раскрыл хитрость с отпуском в 2027 году

Россияне могут увеличить сумму отпускных в 2027 году, если грамотно выбрать месяц отдыха и включить в отпуск обычные субботу и воскресенье. Такой способ позволит получить выплаты за два дополнительных календарных дня, хотя их придётся вычесть из общего отпускного остатка. Как спланировать отдых с максимальной пользой для кошелька, Life.ru рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.

По словам юриста, для сотрудников с фиксированным окладом и пятидневной рабочей неделей наиболее выгодными станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня. А вот январь с 15 рабочими днями окажется самым невыгодным с финансовой точки зрения. В феврале и мае предусмотрено по 19 рабочих дней.

Причина заключается в особенностях расчёта зарплаты и отпускных. Стоимость одного рабочего дня определяется делением оклада на число рабочих дней месяца. Чем их меньше, тем дороже каждый пропущенный день. При этом отпускные рассчитывают по среднему заработку за предыдущие 12 календарных месяцев, поэтому при одинаковом среднем заработке их размер за одно и то же количество оплачиваемых дней не меняется от месяца к месяцу.

Однако существует и другой способ увеличить выплаты. Хрулёв рекомендует по согласованию с работодателем включать в отпуск обычные выходные. Например, в июле 2027 года сотрудник может оформить отдых с понедельника, 5 июля, по воскресенье, 11 июля, на семь календарных дней вместо пяти — с 5 по 9 июля.

В обоих случаях человек фактически не работает одну и ту же пятидневную неделю и возвращается к обязанностям в понедельник, 12 июля. Но при семидневном отпуске ему начислят отпускные ещё за субботу и воскресенье.

Для наглядности: при среднемесячном заработке 60 тысяч рублей и полностью отработанном расчётном периоде средний дневной заработок составит около 2048 рублей. Два дополнительных оплачиваемых дня принесут примерно 4096 рублей до удержания НДФЛ. Правда, на столько же дней уменьшится оставшийся отпуск.

Отдельное преимущество дают государственные праздники. Согласно статье 120 Трудового кодекса, они не включаются в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Например, 1–8 января и 1 и 9 мая позволяют увеличить продолжительность отдыха без расходования отпускных дней. Однако отпускные за сами праздничные даты не начисляются. При этом перенесённые выходные, в частности 3 и 10 мая 2027 года, учитываются в отпуске по общим правилам.

Хрулёв напомнил, что даты необходимо согласовывать с работодателем. Если отпуск разбивают на несколько частей, хотя бы одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней. Если конкретные даты уже предусмотрены графиком отпусков, отдельное заявление обычно не требуется.

Перед окончательным выбором юрист советует попросить бухгалтерию рассчитать совокупный доход по нескольким вариантам, учитывая зарплату за отработанное время, отпускные и премии. Если работник обнаружит ошибку, он вправе потребовать письменного перерасчёта, а при нарушении трудовых прав — обратиться в государственную инспекцию труда.

Январь и май удобны для длительного отдыха, а вот денежную выгоду нужно оценивать вместе с зарплатой. Чтобы увеличить выплату за выбранный период, согласуйте включение обычных выходных в отпуск. В заявлении можно написать «Прошу предоставить часть ежегодного основного оплачиваемого отпуска с 5 июля 2027 года продолжительностью 7 календарных дней». Отпуск до 11 июля дает на два оплачиваемых дня больше, чем 5–9 июля, за счет расходования еще двух дней отпускного остатка. Дмитрий Хрулёв вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога»

Ранее Life.ru подробно разбирал, в какие месяцы 2027 года выгоднее всего брать отпуск и как продлить отдых за счёт праздников. В материале представлены готовые календарные комбинации для тех, кто хочет получить больше свободных дней или сохранить максимальный доход.