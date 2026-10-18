Россиянкам разъяснили условия увольнения при беременности

Окончание срочного трудового договора во время беременности даёт сотруднице право на его продление, рассказала юрист Анна Фролова. По её словам, для этого необходимо подать письменное заявление и медицинскую справку, подтверждающую беременность. Договор продлевают до окончания беременности, а если женщине предоставлен отпуск по беременности и родам — до завершения этого отпуска.

«Истечение срока договора — это увольнение, поэтому отказ в продлении работнице в положении считается нарушением», — пояснила собеседница «Газеты.ru».

Отдельное правило действует, если женщина временно замещает отсутствующего сотрудника. При его возвращении увольнение допускается, когда подходящей работы для перевода нет либо беременная отказалась от предложенных вариантов.

Работодатель обязан предложить все вакансии, которые соответствуют её состоянию здоровья и предусмотренным законом требованиям. Отсутствие заявления тоже не всегда означает, что увольнение законно. Значение имеет, разъяснил ли работодатель право на продление договора и выяснил ли намерение женщины продолжать работу.

Завершением беременности считаются не только роды, но и другие исходы, включая выкидыш или прерывание. Если после окончания беременности женщина фактически продолжает работать, расторгнуть срочный договор можно в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать об этом. Оспорить увольнение можно в суде.