Россиян с удалённой работой предупредили о неочевидной причине увольнения

Условия возвращения с удалёнки в офис зависят от того, как дистанционная работа оформлена в документах, объяснила юрист Елена Рудакова. Если такой режим установлен временно, работодатель может дождаться окончания оговорённого срока.

В остальных случаях потребуется соглашение с сотрудником либо соблюдение процедуры изменения условий труда. Во втором случае компания должна обосновать возвращение организационными или технологическими изменениями. Работник вправе оспорить эти основания, уточнила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Если сотрудник отказывается выходить в офис, ему должны предложить подходящие вакансии, включая нижестоящие и нижеоплачиваемые. При отсутствии таких мест или отказе от перевода возможно увольнение с соблюдением установленной процедуры, заключила эксперт.

Кстати, доля российских компаний с дистанционными сотрудниками за полгода сократилась с 35% до 31%. Даже среди работодателей, сохранивших этот формат, большинство разрешают трудиться вне офиса менее чем десятой части персонала.