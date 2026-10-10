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Опубликовано 10 октября, 13:11

Россиян с удалённой работой предупредили о неочевидной причине увольнения

Юрист Рудакова: Отказ вернуться с удалёнки в офис может привести к увольнению

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Условия возвращения с удалёнки в офис зависят от того, как дистанционная работа оформлена в документах, объяснила юрист Елена Рудакова. Если такой режим установлен временно, работодатель может дождаться окончания оговорённого срока.

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В остальных случаях потребуется соглашение с сотрудником либо соблюдение процедуры изменения условий труда. Во втором случае компания должна обосновать возвращение организационными или технологическими изменениями. Работник вправе оспорить эти основания, уточнила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Если сотрудник отказывается выходить в офис, ему должны предложить подходящие вакансии, включая нижестоящие и нижеоплачиваемые. При отсутствии таких мест или отказе от перевода возможно увольнение с соблюдением установленной процедуры, заключила эксперт.

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Кстати, доля российских компаний с дистанционными сотрудниками за полгода сократилась с 35% до 31%. Даже среди работодателей, сохранивших этот формат, большинство разрешают трудиться вне офиса менее чем десятой части персонала.

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Борис Эльфанд
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