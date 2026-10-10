Деловой и светский этикет: кто должен первым здороваться и подавать руку

На работе первым приветствует собеседника младший по должности, а руку для пожатия протягивает старший, объяснила специалист по этикету Ирина Карнилина. По её словам, в деловом общении приоритет определяется статусом, тогда как возраст и пол отходят на второй план.

При этом входящий в кабинет или переговорную должен поздороваться первым независимо от своей должности. Ждать, пока женщина предложит рукопожатие, в рабочей обстановке тоже не требуется: здесь действует принцип старшинства по статусу.

На светской встрече правила другие. Младший первым приветствует старшего, мужчина — женщину. Руку обычно предлагает женщина, но при существенной разнице в возрасте инициатива переходит к старшему. При деловом знакомстве сотрудника представляют руководителю, а представителя компании — клиенту независимо от должности.

Помимо имени и фамилии, полезно назвать сферу ответственности человека. Если представить некому, допустимо сделать это самостоятельно. Само рукопожатие должно быть коротким и уверенным, без чрезмерного сжатия. Лучше обойти стол, чем тянуться через него, уточнила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Кстати, россияне обращаются к преподавателям этикета перед переговорами, деловыми ужинами и свадьбами. На занятиях разбирают знакомство, поведение за столом и общение с иностранными партнёрами, чтобы увереннее чувствовать себя на важных встречах.