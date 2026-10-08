Удалёнка сдаёт позиции: Работа из дома сохранилась лишь в трёх из десяти компаний

За полгода доля российских работодателей с дистанционными сотрудниками сократилась с 35% до 31%. Такие данные приводит SuperJob в исследовании распространённости удалённой работы.

Размер бизнеса заметно влияет на доступность этого формата. Среди организаций со штатом до ста человек его используют 21%, а среди предприятий с более чем тысячей работников — 38%. Для коллективов промежуточной численности показатель составляет 34%.

Даже там, где разрешают трудиться из дома, такая возможность обычно доступна немногим. В 78% компаний с дистанционной занятостью на неё приходится менее десятой части персонала. Ещё у 12% работодателей — от 10 до 20% штата.

Чаще всего за пределами офиса работают IT-специалисты: их назвали половина участников опроса, использующих удалёнку. Кадровиков и рекрутеров отметили 19%, бухгалтеров и финансистов, а также сотрудников продаж и клиентского обслуживания — по 13%.

География тоже имеет значение. В Москве дистанционные работники есть у 41% работодателей, в Петербурге — у 34%, в остальных регионах — у 27%.

О сотрудниках, выполняющих задачи из-за рубежа, сообщили лишь 4% опрошенных. Исследование проводилось с 7 сентября по 6 октября среди тысячи представителей кадровых служб из 203 населённых пунктов России.

Ранее Life.ru рассказал, какие аргументы помогут добиться прибавки к зарплате осенью. Управляющий партнёр HR-агентства Алексей Чихачев рекомендовал подкреплять просьбу конкретными результатами: увеличением продаж, расширением клиентской базы или ростом объёма выполненных задач. Дополнительным доводом может стать готовность взять новые обязанности. По его мнению, сентябрь и октябрь подходят для таких переговоров, поскольку работодатели формируют бюджеты на следующий год.