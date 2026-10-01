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Опубликовано 1 октября, 11:35

Больше миллиона за декрет: Минтруд озвучил рекордные выплаты на детей к 2027 году

Минтруд: Максимальные декретные в 2027 году превысят 1,1 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hananeko_Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hananeko_Studio

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 млн рублей, а ежемесячная выплата по уходу за ребёнком для работающих граждан — 95,5 тысячи. Об этом сообщили в Минтруде России.

Предельный размер декретных при стандартном отпуске продолжительностью 140 дней составит 1 100 437,80 рубля. В 2026 году максимальная выплата составляет 955 836 рублей.

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих россиян, чей отпуск начнётся в 2027 году, сможет достигать 95 580,88 рубля в месяц. Сейчас верхняя планка составляет 83 021,18 рубля.

Таким образом, максимальные декретные за год вырастут примерно на 145 тысяч рублей, а ежемесячная выплата по уходу — более чем на 12,5 тысячи.

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Ранее Life.ru собрал полный список детских пособий, действующих в 2026 году: там указаны размеры декретных, выплат по уходу до полутора лет, маткапитала и единого пособия, а также условия их получения. Отдельно Life.ru рассказывал, что пособие по уходу до 83 тысяч рублей может оформить и отец ребёнка, причём после досрочного выхода на работу выплата сохраняется вместе с зарплатой.

Больше новостей о пособиях, семейных выплатах и других мерах господдержки — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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