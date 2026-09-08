Четыре картошки на адском пекле: Экипаж арестованного в Индии судна находится в тяжёлых условиях

Экипаж российского танкера UNITY, заблокированного у побережья Индии с мая, оказался на грани выживания. В июне из-за истощения запасов моряки получали лишь по четыре картофелины и полтора литра воды в сутки на человека. О тяжёлых условиях на борту РИА «Новости» рассказала Анастасия Беренвальд — девушка одного из российских моряков Олега, который находится среди членов экипажа.

Инцидент произошел из-за коммерческого спора судовладельца. Судно под флагом Камеруна было арестовано властями порта Парадип. На борту остаются 21 россиянин и двое иностранных граждан, включая молодого человека собеседницы агентства, для которого этот рейс стал первым.

Климатические условия усугубляли положение команды. При индийской жаре такой скудный паёк был невыносим. Продовольствие полностью закончилось к концу июня, а портовые власти отказывали в разрешении на швартовку судна, блокируя возможность схода на берег или передачи помощи извне.

Ситуация начала меняться только в конце июля. Страховая компания погасила задолженность по зарплате перед моряками и приступила к пополнению провизии. Однако запасы еды на борту до сих пор ограничены, а срок действия страхового договора подходит к завершению.

Моральное состояние команды оценивается как критическое. По словам родственников, люди потеряли всякую надежду на репатриацию. Большинство контрактов уже истекли или заканчиваются в сентябре, но индийский порт продолжает удерживать судно на якорной стоянке.

Российские дипломаты активно вмешались в ситуацию. Посольство добивается освобождения экипажа, однако индийская сторона пока не даёт разрешения на списание людей. Следующее судебное заседание по вопросу возвращения моряков назначено на 9 сентября.

Ранее сообщалось, что Россия добивается возвращения на родину 19 членов экипажа танкера UNITY, задержанного в Индии из-за коммерческого спора. Пока судно остаётся под арестом, российская сторона пытается найти решение, которое позволит вывезти находящихся на его борту моряков.