Четыре мирных жителя погибли и 16 ранены при обстрелах Белгородской области

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 178 раз. В результате погибли четыре мирных жителя, ещё 16 человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своём канале в мессенджере «Макс».

Жертвы зафиксированы в Волоконовском, Новооскольском и Шебекинском округах. Раненые есть в Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Новооскольском, Ракитянском и Шебекинском округах. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Из 178 атак девять были совершены с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, еще четыре раза противник сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Под удары попали Белгород, а также Алексеевский, Борисовский, Вейделевский, Губкинский, Ивнянский, Краснояружский, Ровеньской, Чернянский и другие округа.

«Произведены удары по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Чернянскому и Шебекинскому округам. Противник совершил десять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА», — говорится в сообщении.

Силами ПВО над территорией региона были сбиты и подавлены 189 украинских беспилотников.

Ранее Life.ru рассказывал, что логистический центр Ozon в Саратовской области и хаб доставки компании в Саратове попали под атаку беспилотников. После удара на одном из объектов начался пожар, сотрудников оперативно эвакуировали — по предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщал о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.