Четырёх российских туристов задержали в Афганистане после смертельного ДТП

Четверых российских туристов задержали в афганской провинции Бадахшан после смертельного ДТП с местным мотоциклистом. Вместе с ними для разбирательства забрали двух переводчиков, сообщает местное издание Hasht-e Subh Daily.

Авария произошла на трассе Кишм — Файзабад в районе моста Бегум. По словам представителя полиции Бадахшана Эхсануллы Камгара, один из автомобилей туристической группы столкнулся с мотоциклом примерно в 15:00 по местному времени. Водитель двухколёсного транспорта погиб.

После происшествия были задержаны четверо иностранцев — трое мужчин и одна женщина. Афганские СМИ сообщают, что речь идёт о гражданах России. Вместе с ними силовики доставили для разбирательства двух переводчиков.

Ранее Life.ru предупреждал россиян о риске задержания в Афганистане за нарушение местных правил, в частности требований к внешнему виду женщин. Туристам рекомендовали учитывать действующие в стране религиозные нормы и ограничения. Афганистан остаётся направлением со специфическими требованиями к иностранцам, которые могут заметно отличаться от привычных правил путешествий. При поездке туда особенно важно заранее учитывать местное законодательство и рекомендации дипломатических служб.