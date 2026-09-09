Глава Сортавальского округа Карелии вступил в мобильную огневую группу

Глава Сортавальского округа Карелии Сергей Крупин присоединился к мобильной огневой группе, которая занимается противодействием беспилотникам. Об этом сообщили в правительстве республики.

Глава Сортавальского округа Крупин вступил в мобильную огневую группу. Видео © VK / Республика Карелия

«Нет более важной задачи, чем защита от беспилотной опасности. На территории всей Карелии идёт формирование мобильных огневых групп. Я свой выбор сделал», — заявил Крупин.

В задачи отрядов входит обнаружение и уничтожение БПЛА, которые могут направляться к нефтебазам, электростанциям, промышленным предприятиям и другим объектам инфраструктуры. Для оперативного перемещения между позициями бойцы используют лёгкие автомобили и водный транспорт.

Помимо руководителей муниципалитетов, к работе в составе МОГ привлекаются сотрудники карельских предприятий и республиканских министерств. В группы также вступают ветераны боевых действий. Кандидаты заключают с Минобороны контракт в качестве резервистов, после чего проходят необходимую подготовку. Во время военных сборов они выполняют задачи исключительно на территории Карелии.

За участниками сохраняются рабочие места и ежемесячное денежное содержание по основному месту работы. Дополнительно предусмотрены выплаты за время прохождения сборов. Подать заявление на вступление в мобильную огневую группу можно через военный комиссариат по месту жительства. При этом участники таких формирований не направляются в зону проведения СВО, а выполняют задачи непосредственно в республике.

Ранее стало известно, что с начала специальной военной операции из Чечни в зону боевых действий направили 76 434 бойца. Военнослужащие из Чечни продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Значительный объём помощи участникам СВО обеспечивает Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.