Экс-генпрокурор Грузии возглавил подразделение «Георгиевский» в зоне СВО

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе возглавил добровольческое интернациональное подразделение «Георгиевский» в России. По его словам, формирование создано для участия в боевых действиях в зоне СВО. Об этом он сообщил ТАСС.

50-летний экс-чиновник заявил, что добровольно решил воевать на стороне России. Историческую связь с РФ он объяснил через события Великой Отечественной войны.

«Именно русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария в 1945 году водрузили Знамя Победы над рейхстагом, каждый четвертый мой соотечественник воевал за свободу. Я уверен, что, как и тогда, символ разгрома врага снова поднимут русский и грузин», — сказал он.

Основателями формирования, по словам Романова-Парцхаладзе, стали его единомышленники, выступающие за объединение русского и грузинского народов и защиту традиционных семейных ценностей. Название «Георгиевский» отсылает к Георгиевскому трактату 1783 года, согласно которому Восточная Грузия перешла под протекторат Российской империи.

С начала боевых действий Романов-Парцхаладзе вместе со своей командой помогал российским военнослужащим и населению ДНР, а также Курской, Брянской и Белгородской областей. Главной задачей нового подразделения командир назвал продолжение борьбы с тем, что считает угрозой для России и всего мира.

«Сегодня, когда Россия сражается против западного давления за сохранение своей идентичности, традиций, языка и культуры, я готов помогать Родине в достижении всех намеченных лидером целей», — заявил он.

Пост генерального прокурора Грузии Романов-Парцхаладзе занимал в 2013 году. В отставку он ушёл после того, как стало известно о его судимости в Германии. Позднее экс-чиновник переехал в Россию. В 2023 году США ввели против него санкции, а американский Госдепартамент обвинил его в содействии «российскому влиянию на грузинское общество». В 2025 году Романов-Парцхаладзе оказался также под британскими санкциями. В Грузии его объявили в розыск по обвинению в организации убийства криминального авторитета Левана Джангвеладзе.