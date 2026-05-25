Колумбиец Андрес Фелипе Лоайса Кинтеро с позывным Алоаиза, отправившийся добровольцем в зону проведения спецоперации, рассказал, что был приятно удивлён тёплому приёму в Москве, так как ожидал увидеть высокомерных людей. Об этом солдат рассказал в интервью RT.

«Когда я сюда приехал, я очень боялся, что меня встретят заносчивые высокомерные люди, что не очень радушно меня встретят. Когда я прибыл в Москву, меня встречал человек. Я протянул ему руку, и он не пожал её, он крепко меня обнял. И я почувствовал тёплый, дружеский приём», — поделился он.

Колумбиец добавил, что радушно его приняли и сослуживцы на военной базе. Иностранец нигде не встретил неприязнь, грубость или заносчивость со стороны русских. По его словам, приезд в Россию сильно поменял его представления о россиянах, хотя на Западе продолжают раскручивать миф о «злых русских».

Алоаиза добавил, что после СВО хотел бы обосноваться вместе с семьёй в деревне, продолжить военную карьеру или работать медиком. Он является участником СВО с 2023 года, числится в интернациональном батальоне «Пятнашка». Подразделение известно своими успехами в боях под Марьинкой, Дебальцево, Иловайском, Артёмовском.

