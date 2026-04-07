Русский немец, переехавший в Германию в «нулевых», вернулся в РФ и ушёл добровольцем на фронт. Боец с позывным Кумач служит старшим техником расчёта бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». По словам военнослужащего, он эмигрировал с семьёй в 2005 году. Но когда на Донбассе началась гражданская война, а жители Крыма решили порвать с Украиной, его начало «тянуть» обратно.

«Пожил в Германии 16 лет. В 2021 [году] вернулся... Обстоятельства сложились так, что в Севастополь просто приехал один», — сказал боец РИА «Новости».

После начала спецоперации ВСУ стали предпринимать попытки атаковать полуостров и тогда Кумач решил не оставаться в стороне. Через старого армейского друга, с которым он служил по призыву в ещё в советском Казахстане, доброволец присоединился к «Каскаду».

При этом Кумач имеет российский паспорт: до переезда в Германию он некоторое время жил на Алтае и работал пожарным-спасателем. Свои немецкие документы он продлевать не собирается и хочет перевезти обратно на родину всех родственников.

Иностранные добровольцы, в том числе из Германии, — не редкость на передовой. Другой немец, Мартин Меерхофф, заявил о желании получить российское гражданство. Военнослужащий получил вид на жительство год назад и признаётся, что очарован русской культурой и почувствовал себя дома, когда приехал в нашу страну.