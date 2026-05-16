Доброволец из Западной Африки по имени Абубакар преодолел тысячи километров, чтобы вступить в прославленное подразделение «Чёрные ножи». Сегодня он уже несёт службу в его рядах, сообщает SHOT.

По словам самого бойца, его поразила не только боевая выучка сослуживцев, но и красота русской природы, а также особая атмосфера, в которой люди живут «как одна семья». Абубакар отмечает высокий уровень сплочённости в коллективе и доброе отношение со стороны командиров.

Главная трудность, с которой столкнулся африканец, — языковой барьер. Русским языком он пока не владеет. В решении этой проблемы ему помогает сослуживец Ибрагим, уроженец Ирака. Ибрагим много лет живет в Воронеже вместе с русской супругой и семьей, поэтому выступает в роли переводчика с английского, помогая Абубакару быстрее адаптироваться.

Подразделение «Чёрные ножи», где служит доброволец, получает регулярную гуманитарную поддержку от Народного фронта. Бойцам передают мотоциклы и моноколеса, необходимые для эффективного выполнения боевых задач.

