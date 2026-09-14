Чиновникам не разгуляться: Орешкин рассказал, почему их зарплаты могут прибавить лишь 4%

Зарплаты российских чиновников сейчас нельзя повышать теми же темпами, что доходы населения в целом. Индексация для госслужащих ограничена решениями правительства и в лучшем случае составляет 4%. Об этом журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

«Те решения, которые правительство принимает, они ограничивают индексацию зарплат чиновников. То есть в лучшем случае 4% индексация», — пояснил Орешкин.

Орешкин связал возможный пересмотр подхода с общей экономической ситуацией в стране. В частности, значение будет иметь то, насколько быстро увеличиваются средние зарплаты россиян.

Ранее Орешкин заявил, что увеличение заработных плат в стране продолжится. По его словам, такая динамика соответствует курсу главы государства на создание экономики высоких зарплат. Тему доходов затронули во время обсуждения продолжительности отдыха россиян.