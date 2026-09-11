В России нашли отрасль со средней зарплатой выше 1 млн рублей

Морское рыбоводство стало единственной отраслью российской экономики, где средняя зарплата за первые шесть месяцев года превысила 1 млн рублей. Сотрудники таких предприятий в среднем получали 1,05 млн рублей в месяц.

Речь идёт о выращивании рыбы из мальков, которых разводят в искусственных условиях, а затем выпускают в морские водоёмы. В расчёты не включали представителей малого бизнеса, сообщает РИА «Новости».

На втором месте по уровню доходов оказались компании, которые управляют ценными бумагами. Их сотрудники в среднем зарабатывали 681 тыс. рублей в месяц. В сфере перестрахования показатель составил 554 тыс. рублей, а в компаниях по управлению инвестиционными фондами — 553 тыс. рублей.

Средняя зарплата работников, которые страхуют риски, достигла 526 тыс. рублей. В холдинговых компаниях сотрудники в среднем получали 514 тыс. рублей в месяц.

Статистика учитывает начисленные доходы до вычета налогов. В сумму входят также премии и выплаты сотрудникам с наиболее высокими зарплатами, поэтому показатель не отражает заработок большинства работников отрасли.

При этом средняя зарплата, которую российские работодатели предлагают соискателям, за восемь месяцев выросла на 10,7%. В январе она составляла 81,3 тыс. рублей, а в августе достигла 90 тыс. рублей. Сильнее всего предложения по зарплате увеличились в добывающей промышленности и сельском хозяйстве.