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Опубликовано 10 сентября, 11:05

«Темпы прироста высокие»: Экономист посчитал, насколько увеличились зарплаты россиян

Экономист Балынин: Рост средней зарплаты в России почти вдвое опережает инфляцию

Российские рубли. Обложка © Life.ru

Российские рубли. Обложка © Life.ru

Средняя зарплата в России в мае 2026 года достигла 110,2 тысячи рублей, увеличившись за год на 10,9%, посчитал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Темпы прироста высокие, по-прежнему, значительно превосходят уровень инфляции, практически в два раза», — отметил экономист.

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По его словам, за два года средняя зарплата выросла на 28%, или примерно на 24 тысячи рублей: в мае 2024-го она составляла 86,4 тысячи. Если сравнивать с маем 2020 года, показатель увеличился примерно в 2,2 раза — с 50 747 до 110 216 рублей.

Одним из факторов роста эксперт назвал увеличение МРОТ темпами выше инфляции. В 2020 году минимальный размер оплаты труда составлял 12 130 рублей, а в 2026-м достиг 27 093 рублей, что на пять тысяч больше уровня прошлого года.

На зарплаты также влияет дефицит кадров в отдельных отраслях, вынуждающий работодателей конкурировать за специалистов и повышать предложения. Кроме того, сохраняется потребность в дополнительных высококвалифицированных сотрудниках рассказал собеседник РИА «ФедералПресс».

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Тем временем доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей в месяц достигла 21,1%. За год показатель увеличился на 3,7 процентного пункта. При этом доля граждан с доходами свыше 130 тысяч рублей выросла до 12,7%.

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