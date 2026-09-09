Каждый пятый россиянин получает более 100 тыс. рублей в месяц

Россиян с доходами выше 100 тысяч рублей в месяц стало больше. В первом полугодии 2026 года к этой категории относился 21,1% населения, тогда как годом ранее показатель был на 3,7 процентного пункта ниже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росстат.

Основное изменение пришлось на верхнюю часть распределения доходов. Доля граждан, получавших более 130 тысяч рублей в месяц, достигла 12,7%, прибавив за год 2,7 процентного пункта. Ещё 8,4% приходилось на людей с доходами от 100 до 130 тысяч рублей — против 7,4% годом ранее.

На этом фоне сократилась доля россиян, чей ежемесячный доход не превышал 60 тысяч рублей. За год она уменьшилась с 59,6% до 55,6%. Наиболее заметным стало снижение в группе с доходами от 27 до 45 тысяч рублей: её доля упала на 1,6 процентного пункта. Часть населения при этом переместилась в более высокие доходные категории. Группа с доходами от 60 до 75 тысяч рублей увеличилась на 0,3 процентного пункта, достигнув 11%. Среди получающих от 75 до 100 тысяч рублей рост оказался существеннее — на 1 процентный пункт, до 12,3%.

Ранее данные Росстата показали, что в июне средняя зарплата выше 150 тыс. рублей была зафиксирована в девяти российских регионах. При этом сильнее всего от общероссийского показателя отличался результат Чукотского автономного округа — там работники в среднем получали 255,1 тыс. рублей. Для сравнения, по всей России в июне средний показатель составил 114 743 рубля.