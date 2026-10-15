Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане выросло до 30

При обрушении крыши школы в Пакистане погибли 30 человек, в том числе 29 учеников и один преподаватель. Обновлённые данные со ссылкой на местное медицинское учреждение передаёт телеканал Geo TV.

Большинству погибших детей ещё не исполнилось 13 лет. Ранее сообщалось о 29 жертвах трагедии, однако позднее их число увеличилось.

Причиной обрушения могли стать нарушения, допущенные при возведении здания. Об этом со ссылкой на представителя полиции сообщает телеканал ARY News.

Владельца образовательного учреждения задержали. Другие подробности расследования в приведённых сообщениях не раскрываются.

По данным Geo TV, спасатели продолжили разбирать завалы в поисках людей, оказавшихся под обломками школьного здания.

Ранее Life.ru сообщал о гибели 20 детей и учительницы при обрушении крыши школы в пакистанском Пешаваре. Трагедия произошла во время занятий в частном учебном заведении. Пострадавших доставили в больницу, а спасатели приступили к разбору завалов, под которыми могли оставаться люди.