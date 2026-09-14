Число пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь выросло до четырёх

Новые сведения о последствиях воскресного обстрела Севастополя появились утром 14 сентября. По уточнённым данным, ранения получили четыре человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сначала власти сообщали о двух пострадавших, однако позже информация изменилась. Позднее в медицинское учреждение доставили ещё мужчину и женщину. У обоих врачи диагностировали осколочные ранения. В момент одной из воздушных тревог пара находилась на открытом пространстве. Именно тогда люди получили травмы.

Ранее сообщалось, что налёт беспилотников на Севастополь привёл к травмированию двух жителей города. Полученные ими ранения не представляют угрозы для жизни. Один из пострадавших получил повреждение конечности. Женщине диагностировали минно-взрывную травму. В момент атаки оба человека находились на открытой территории.