Жертвами воскресного налёта БПЛА на Нижнекамск стали две девушки: они ехали в машине

Жертвами атаки беспилотника на Нижнекамск 13 сентября стали две девушки. Во время удара они ехали в автомобиле. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

«Погибли два человека. Это молодые девушки, они находились в автомобиле в момент атаки, на перекрёстке 30 Лет Победы и улицы Студенческой. Ещё два человека в той машине получили тяжёлые травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей», — написал он в своём Telegram-канале.

Связь с родственниками погибших поддерживают представители муниципальных властей. Накануне близкие девушек приехали в Нижнекамск. Необходимую помощь семьям обещали предоставить в полном объёме, добавил Беляев.

Ранее сообщалось, что 13 сентября после утренней атаки беспилотников на Нижнекамск количество пострадавших достигло 14 человек. Троим раненым потребовалась госпитализация, сейчас они находятся в медицинских учреждениях. Ещё 11 человек после осмотра получают необходимую помощь без помещения в стационар.