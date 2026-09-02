Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА с начала суток выросло до 25

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё девять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Всего с начала суток на подлёте к столице сбито уже 25 БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Информации о пострадавших или повреждениях после последней атаки пока не поступало.

Атаки беспилотников на столичный регион продолжаются с ночи. Ранее утром Собянин несколько раз сообщал об уничтожении летевших к Москве воздушных целей.

Сегодня Life.ru рассказывал, что за август в сторону Московского региона было направлено около 8,7 тысячи беспилотников. По словам Собянина, 795 из них силы ПВО уничтожили непосредственно на подлёте к Москве, остальные в основном нейтрализовали на дальних подступах.