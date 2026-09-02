Собянин: За август в сторону Москвы направили около 8,7 тыс. беспилотников ВСУ

Почти 8,7 тысячи беспилотников направили в сторону Москвы за август. Большинство из них российские силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Статистику за последний месяц Собянин привёл 2 сентября. По его данным, речь идёт о периоде с 08:30 1 августа до 08:30 1 сентября. За это время в направлении Московского региона зафиксировали полёт 8 670 беспилотников. Основную часть воздушных целей удалось нейтрализовать ещё на значительном удалении от столицы. Непосредственно на подлёте к Москве силы противовоздушной обороны уничтожили 795 аппаратов.

Ранее масштабный налёт беспилотников российские силы ПВО отразили в ночь на 2 сентября. Воздушная атака продолжалась с 20:00 1 сентября до 08:00 следующего дня. За указанный период дежурные расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 130 украинских БПЛА самолётного типа.