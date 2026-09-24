Число случаев вируса Западного Нила в Нидерландах выросло до 44

Число подтверждённых случаев заражения вирусом Западного Нила в Нидерландах выросло до 44. За последнюю неделю выявили ещё 16 пациентов, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на Королевский институт здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

Все новые заболевшие заразились после укусов инфицированных комаров. У большинства пациентов вирус обнаружили после госпитализации с симптомами заболевания.

Всего в этом году умерли пять человек, у которых была подтверждена инфекция. При этом специалисты подчёркивают, что наличие вируса у пациента не означает, что именно он стал непосредственной причиной смерти. Больше всего случаев зарегистрировано в Южной Голландии — 23.

Вирус Западного Нила распространяют обычные комары, которые заражаются от птиц. Примерно у 80% инфицированных заболевание протекает без симптомов, ещё около 19% сталкиваются с лёгкими гриппоподобными проявлениями. Тяжёлое течение встречается примерно в одном проценте случаев.

Ранее Life.ru писал о трёх случаях лихорадки Западного Нила в Липецкой области. Все заболевшие связывали заражение с укусами комаров, двое пациентов находились в инфекционной больнице.