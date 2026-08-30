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Регион
30 августа, 14:17

Трое жителей Липецка заболели лихорадкой Западного Нила после укусов комаров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AU USAnakul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AU USAnakul

В Липецкой области зафиксировали сразу три случая лихорадки Западного Нила. Все трое заболевших — местные жители, они обратили внимание на укусы комаров. Двое лечатся в областной инфекционной больнице, ещё одна пациентка — в областной клинической.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, сейчас проверяется версия, что очаги болезни могли образоваться прямо в регионе — из-за заражённых птиц и переносчиков, в первую очередь комаров.

В инфекционной больнице остаются двое пациентов. Одного уже перевели из реанимации в обычную палату. Женщину, которая была в тяжёлом состоянии, также перевели из реанимации в областную клиническую больницу — теперь она проходит восстановление.

Лихорадка Западного Нила встречается в природе более чем в 90 странах мира. Переносят её в основном комары, реже — клещи. Симптомы: высокая температура, головная боль, ломота в мышцах и сыпь.

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Ранее на подконтрольной Украине части Сумской области зафиксировали вспышку лихорадки Западного Нила. По их данным, болезнь нехарактерна для этого региона, но большой опасности не представляет. Также в области сейчас самый высокий по Украине уровень заболеваемости гепатитом С. В силовых структурах это связывают с большим количеством раненых украинских военных, которых привозят в местные больницы.

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Наталья Афонина
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