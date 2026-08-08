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Регион
8 августа, 06:05

В Сумской области вспышка лихорадки Западного Нила и рост гепатита С

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SS STD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SS STD

На подконтрольной Киеву территории Сумской области зафиксирована вспышка лихорадки Западного Нила. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, заболевание является экзотическим для региона, но сравнительно неопасным.

Кроме того, в области отмечается самый высокий на Украине показатель заболеваемости гепатитом С. В силовых структурах связывают это с большим потоком раненых военнослужащих ВСУ, которые поступают в медицинские учреждения региона.

Эпидемиологическая ситуация в области остаётся напряжённой. Местные власти пока не комментировали данные о вспышках заболеваний.

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Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что лапша быстрого приготовления украинского производства могла быть связана со вспышкой сальмонеллёза, охватившей 14 европейских стран с ноября 2025 по июнь 2026 года. Речь идёт о бактерии Salmonella Stanley. В ведомстве отметили, что микробиологические анализы подтвердили эту версию: в Германии и Литве тот же штамм выявили в продукции со вкусом курицы и острой курицы одного бренда.

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Александра Мышляева
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