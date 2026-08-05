Онищенко предупредил о новой вспышке инфекции со взрывной диареей​ в США

Август может стать периодом нового роста заболеваемости циклоспорозом в США, где вспышка кишечной инфекции со «взрывной» диареей продолжается уже несколько месяцев. Одной из причин возможного ухудшения ситуации академик РАН Геннадий Онищенко назвал сезонное увеличение объёмов свежих овощей, которые могут быть связаны с распространением возбудителя.

«Следует ожидать, что в августе будет новый подъём заболеваемости. Потому что это как раз период, когда линейка и объём свежих овощей на рынке и в пищевой корзине гораздо больше, чем в мае», — цитирует Онищенко РИА «Новости».

При этом официальная статистика может не отражать полный масштаб вспышки. Как отметил Онищенко, многие заболевшие переносят инфекцию без обращения к врачам, поэтому такие случаи остаются за пределами зафиксированных данных.

Ранее доктор Тэйлор Уоллес заявил, что вспышка циклоспороза, зарегистрированная в США, может затронуть и другие страны. Основной причиной возможного распространения инфекции специалисты называют поставки заражённых продуктов питания. При этом американские санитарные службы уже сообщали, что потенциально опасная продукция реализовывалась не только в США, но и в Мексике.