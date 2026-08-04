Инвазивный малярийный комар быстро распространяется, угрожая городам Африки

Инвазивный комар Anopheles stephensi расширил ареал быстрее, чем ожидали исследователи. Вид распространяется по городам Африки и имеет устойчивость ко всем применяемым инсектицидам, сообщила The New York Times.

Геномный анализ образцов из десяти стран выявил у африканских популяций устойчивость ко всем химическим средствам, которые используют против комаров. Такие вещества применяют при опрыскивании территорий и в других программах борьбы с переносчиками малярии. Anopheles stephensi впервые обнаружили в Джибути более десяти лет назад. С тех пор комар продвинулся на запад до Ганы и на юг через Кению. Исследователи отмечают, что вид распространяется по открытым территориям и быстро осваивает новые районы.

Руководитель исследования Тристан Деннис заявил, что специалисты уже реже обсуждают возможность остановить распространение комара. По его оценке, вид вышел за пределы первоначального ареала, поэтому устранить его или полностью сдержать уже не получится.

В отличие от других африканских переносчиков малярии, Anopheles stephensi живёт как в сельской местности, так и в городах. Он также сохраняет активность во время засушливого сезона. Эти особенности могут увеличить число случаев заболевания в крупных городах, включая Лагос и Киншасу.

«Нам не приходилось беспокоиться о малярии в городских условиях», — сказал руководитель отдела энтомологии Кенийского медицинского исследовательского института Эрик Очомо.

Малярия остаётся одной из главных причин смертности в Африке. Учёные продолжают изучать распространение Anopheles stephensi и искать новые способы снизить риск передачи инфекции.

Ранее 37-летний житель Подмосковья попал в реанимацию с малярией после отдыха на Занзибаре. Через 12 дней после возвращения из Танзании у мужчины поднялась температура, появились боль в суставах, слабость, приступы жара и повышенное потоотделение. Сначала семья связала симптомы с тепловым ударом, поэтому турист не сразу обратился к врачу. После ухудшения состояния терапевт настоял на срочной госпитализации, а врачи диагностировали малярию. Во время поездки супругов часто кусали комары. Перед отпуском они не принимали профилактические препараты, поскольку получили информацию об отсутствии заражённых насекомых на курорте.