Смертельная инфекция вместо отпуска: Россиянин попал в реанимацию после укуса комара в Африке

Житель Подмосковья оказался в тяжёлом состоянии после путешествия в Танзанию, где его укусил комар. О деталях случившегося сообщает Telegram-канал SHOT.

37-летний Иван и его супруга Надежда отправились на Занзибар во время майских праздников, практически сразу после дня рождения мужчины. Спустя 12 дней после возвращения домой у туриста резко поднялась температура, возникли сильная боль в суставах, усталость, начались приступы жара и обильное потоотделение.

Сначала в семье предположили тепловой удар, так как отдыхающий много работал на солнце, а затем посетил баню. Из-за этого к специалистам обратились не сразу.

Позже состояние ухудшилось, терапевт настоял на срочной госпитализации, и пациента поместили в реанимацию. По словам жены, врачи диагностировали смертельно опасную малярию. Медикам потребовались специальные вакцины, которые, предварительно, не применяются в России. Во время отпуска путешественников часто кусали комары, являющиеся переносчиками болезни.

Пара бывала во многих странах: в Эмиратах, Египте, Таиланде, Вьетнаме, на Сейшелах и Шри-Ланке. Однако с такой ситуацией они столкнулись впервые. Выяснилось, что перед поездкой в Африку туристы не принимали профилактические препараты, так как им сообщили об отсутствии заражённых насекомых на курорте.

Инфекция передаётся через укусы в государствах Африки, Азии и Южной Америки. Попав в кровь, возбудитель может долго маскироваться под обычный грипп: сначала появляются температура, ломота и слабость, а затем самочувствие стремительно ухудшается. В России такие случаи обычно являются завозными, их привозят граждане после визита в тропические страны.

Ранее врач предупредил, что малярия и лихорадка денге — главные угрозы для туристов в тропиках. По словам медика, путешественники обязательно должны принимать профилактические препараты.