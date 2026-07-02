Лапша с Украины могла вызвать вспышку сальмонеллёза в 14 странах Европы

Лапша быстрого приготовления украинского производителя могла стать причиной вспышки сальмонеллёза в 14 странах Европы в период с ноября 2025 по июнь 2026 года. Об этом сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). По данным ведомства, речь идёт о бактерии Salmonella Stanley.

«Микробиологические данные дополнительно подтверждают эту связь: штамм, вызвавший вспышку заболевания, был обнаружен в Германии и Литве в лапше со вкусом курицы и острой курицы одной и той же торговой марки», — говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что продукция могла производиться на одном предприятии на Украине и распространяться сразу в нескольких странах. Всего зафиксировано 106 случаев заражения, 49 человек были госпитализированы. Среди заболевших — преимущественно дети и молодые люди. Случаи выявлены в Австрии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции и Великобритании.

Ранее также сообщалось, что в подразделениях ВСУ фиксируется ухудшение эпидемиологической ситуации на фоне распространения хантавируса, причём речь может идти не о привычном для региона варианте инфекции, а о более опасном штамме.