В подразделениях ВСУ фиксируется ухудшение эпидемиологической ситуации на фоне распространения хантавируса, причём речь может идти не о привычном для региона варианте инфекции, а о более опасном штамме. Об этом «Царьграду» заявил военный эксперт и микробиолог Игорь Никулин.

Никулин напомнил, что с 2017 по 2020 год Университет Флориды финансировал на Украине исследования, связанные с конго-крымской геморрагической лихорадкой и хантавирусами. По его словам, на эти проекты выделялись многомиллионные гранты:

«Там речь шла о десятках миллионов долларов финансирования. То есть это такая нерядовая работа. На Украине есть свои, так сказать, природные очаги хантавируса, и поэтому возможную эпидемию всегда можно свалить на природный фактор», — указал он.

Эксперт также обратил внимание на необычную деталь. По его утверждению, заболевших украинских военных поражает не местный штамм, обычно вызывающий почечный синдром, а южноамериканский вариант «Андес», который способен передаваться между людьми.

Он подчеркнул, что данный тип вируса считается значительно более опасным, поскольку способен вызывать тяжёлые поражения лёгких, а уровень летальности в отдельных случаях достигает 50%: