Глава Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о начале масштабного расследования деятельности более чем 120 биологических лабораторий по всему миру, треть из которых находится на Украине, обратил внимание микробиолог, военный эксперт Игорь Никулин. По его оценке, это большой элемент политической игры, схватка за компромат между демократами и республиканцами.

С 2017 по 2020 год Университет Флориды выделял специальные гранты на изучение конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на территории Украины. Сейчас там есть природные очаги хантавируса, однако у солдат ВСУ, которые им заболевают, не местный вариант вируса, а южноамериканский, который вызывает опаснейшие осложнения и передаётся от человека к человеку.

«Он вызывает отёк лёгкого, и смертность может достигать 50%», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

