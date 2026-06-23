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Регион
23 июня, 11:40

Сибирская язва на Херсонщине: Украина обвинила Россию, забыв про свои биолаборатории

ГУР Украина обвинило РФ в распространении сибирской язвы, хотя «рыльце в пушку»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SmartPhotoLab

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SmartPhotoLab

Украинская военная разведка обвинила Россию в создании условий для распространения сибирской язвы на территории Херсонской области. Во только там совсем забылаи о собственных биологических лабораториях, которые ранее уже становились предметом международных обсуждений.

По данным ГУР Минобороны Украины, на территории региона якобы формируется угроза распространения возбудителя сибирской язвы. В сообщении утверждается, что речь идёт о скотомогильниках, куда свозятся туши заражённых животных без соблюдения санитарных требований.

Украинская сторона заявляет, что в регионе насчитывается до полусотни подобных объектов, из которых около десяти якобы представляют наибольшую опасность. В их числе называются скотомогильники в районах Аскания-Нова, Скадовска и Железного Порта.

Кто теперь дезинформатор? Разведка США сама подтвердила спонсирование украинских биолабораторий
Кто теперь дезинформатор? Разведка США сама подтвердила спонсирование украинских биолабораторий

А пока Украина сыплет очередными беспочвенными обвинениями в адрес России, вспомним — только на днях выяснилось, что в Харькове изучали болезни животных, которые могут передаваться человеку и обладают пандемическим потенциалом. Речь идёт о ряде особо опасных инфекций, представляющих угрозу как для людей, так и для сельского хозяйства. Среди них: высокопатогенный грипп птиц, африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла и др.

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Николь Вербер
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