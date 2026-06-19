Рассекреченные материалы американской разведки доказали факт государственного финансирования биолабораторий на украинской территории. Об этом на брифинге Минобороны РФ заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Алексей Ртищев, напомнив, что 12 июня офис главы национальной разведки США опубликовал пресс-релиз с рассекреченными документами.

«Получено очередное доказательство того, что биолаборатории на территории Украины финансировались и реконструировались на средства федерального бюджета Соединённых Штатов», — подчеркнул военачальник.

Из бумаг также следует, что Вашингтон целенаправленно утаивал информацию об этих объектах. Ранее любые попытки Москвы поднять данную тему на международных площадках наталкивались на сопротивление.

«До последнего момента в ответ мы получали лишь отговорки и обвинения в дезинформации», — отметил Ртищев.

При этом Россия неоднократно инициировала обсуждение военно-биологических программ Украины и Запада в Совете Безопасности и Генассамблее ООН. Теперь же ситуация изменилась. Генерал-лейтенант заявил, что доведение документально подтверждённых сведений до мирового сообщества позволило добиться сдвига в восприятии проблемы. Опубликованные самой американской стороной материалы подтвердили то, о чём Москва говорила на протяжении длительного времени.

Напомним, неделей ранее в США обнародовали схемы связей партнёров украинских биолабораторий из рассекреченного отчёта аппарата директора Национальной разведки. В документе среди участников сети фигурируют американские оборонные подрядчики, структуры Минсельхоза США, Всемирная организация по охране здоровья животных, исследовательские компании JGI и Orion, а также несколько университетов США и немецкий Центр экологических исследований имени Гельмгольца.