МО: В Харькове изучали болезни животных с пандемическим потенциалом

В харьковском Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины изучали опасные болезни, которые могут передаваться человеку и имеют потенциал для пандемии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев в ходе брифинга Минобороны по вопросам анализа опубликованных национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины.

«Перечень изучаемых [харьковским] институтом инфекционных болезней животных включает тяжёлые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли. В их числе — высоко патогенный грипп птиц, а также африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, обладающие пандемическим потенциалом», — сказал он.

Ртищев добавил, что на данный момент российские военные располагают данными о десяти военно-биологических проектах на Украине, связанных с опасными инфекциями. В их числе — сибирская язва, Конго-Крымская лихорадка, лептоспироз, клещевой энцефалит и африканская чума свиней.

«У нас имеются сведения о проведении десяти подобных проектов, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций», — сказал Ртищев.