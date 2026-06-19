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19 июня, 10:20

МО: В Харькове изучали болезни животных с пандемическим потенциалом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В харьковском Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины изучали опасные болезни, которые могут передаваться человеку и имеют потенциал для пандемии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев в ходе брифинга Минобороны по вопросам анализа опубликованных национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины.

«Перечень изучаемых [харьковским] институтом инфекционных болезней животных включает тяжёлые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли. В их числе — высоко патогенный грипп птиц, а также африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, обладающие пандемическим потенциалом», — сказал он.

Ртищев добавил, что на данный момент российские военные располагают данными о десяти военно-биологических проектах на Украине, связанных с опасными инфекциями. В их числе — сибирская язва, Конго-Крымская лихорадка, лептоспироз, клещевой энцефалит и африканская чума свиней.

«У нас имеются сведения о проведении десяти подобных проектов, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций», — сказал Ртищев.

Кто теперь дезинформатор? Разведка США сама подтвердила спонсирование украинских биолабораторий
Кто теперь дезинформатор? Разведка США сама подтвердила спонсирование украинских биолабораторий

Напомним, офис главы американской Нацразведки опубликовал доказательства финансирования Соединёнными Штатами биолабораторий более чем в 30 странах, где изучаются опасные вирусы и микробы, а в ряде случаев проводились эксперименты по усилению патогенов через мутации. Согласно документам, на территории Украины построили 13 лабораторий за миллионы долларов. Они предназначались для изучения птичьего гриппа и других опасных патогенов.

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Наталья Афонина
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