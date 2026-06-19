МО: В Харькове изучали болезни животных с пандемическим потенциалом
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В харьковском Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины изучали опасные болезни, которые могут передаваться человеку и имеют потенциал для пандемии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев в ходе брифинга Минобороны по вопросам анализа опубликованных национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины.
«Перечень изучаемых [харьковским] институтом инфекционных болезней животных включает тяжёлые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли. В их числе — высоко патогенный грипп птиц, а также африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, обладающие пандемическим потенциалом», — сказал он.
Ртищев добавил, что на данный момент российские военные располагают данными о десяти военно-биологических проектах на Украине, связанных с опасными инфекциями. В их числе — сибирская язва, Конго-Крымская лихорадка, лептоспироз, клещевой энцефалит и африканская чума свиней.
«У нас имеются сведения о проведении десяти подобных проектов, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций», — сказал Ртищев.
Напомним, офис главы американской Нацразведки опубликовал доказательства финансирования Соединёнными Штатами биолабораторий более чем в 30 странах, где изучаются опасные вирусы и микробы, а в ряде случаев проводились эксперименты по усилению патогенов через мутации. Согласно документам, на территории Украины построили 13 лабораторий за миллионы долларов. Они предназначались для изучения птичьего гриппа и других опасных патогенов.
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