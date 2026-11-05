Число студентов российских колледжей и техникумов достигло четырёх миллионов, увеличившись на миллион по сравнению с 2019 годом. При этом в 2026 году среднее профессиональное образование выбрали 63% выпускников девятых классов и 12% одиннадцатиклассников. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Сейчас в системе СПО получают обучение 4 миллиона студентов. Это сопоставимое с данными, с результатами в РСФСР. Тогда тоже училось в колледже 4 миллиона. Напомню, что в 2019 году у нас студентов в колледже было 3 миллиона», — рассказал министр.

По словам Кравцова, нынешние показатели вернулись к уровню РСФСР, когда в учреждениях среднего профессионального образования также обучались около четырёх миллионов человек. За семь лет количество учащихся в российских колледжах увеличилось примерно на треть.

Отдельно глава Минпросвещения обратил внимание на выбор выпускников школ. В этом году почти две трети девятиклассников предпочли продолжить обучение в колледжах и техникумах, а не переходить в десятый класс.

«В этом году уже 63% девятиклассников и 12% одиннадцатиклассников поступают в колледжи», — подчеркнул Кравцов.

Ранее Life.ru сообщал о проведении Единого дня открытых дверей в более чем 1700 колледжах России. 18 октября школьники и их родители смогли познакомиться с востребованными профессиями, преподавателями и потенциальными работодателями. По данным Минпросвещения, федеральный проект «Профессионалитет» объединяет почти 600 образовательных кластеров в 86 регионах страны. В нём участвуют более 1700 колледжей и техникумов, а также свыше 3100 предприятий-партнёров.