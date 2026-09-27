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Регион
Опубликовано 27 сентября, 15:32

«Что это за фашистский слёт?» Латыши высмеяли главу МВД за чествование памяти эсэсовцев

В Латвии высмеяли главу МВД Домбраву за участие в мероприятии памяти СС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Глава МВД Латвии Янис Домбрава столкнулся с критикой в соцсетях после участия в мероприятии, посвящённом памяти латышских легионеров СС. Комментарии пользователей изучило РИА «Новости».

Мероприятие прошло у памятника латышским легионерам СС в селе Море. Его организовала партия «Национальное объединение», членом которой является Домбрава. Во время акции министр заявил, что склоняет голову перед латышскими эсэсовцами. Однако после публикации видео с мероприятия пользователи на латышском языке начали обсуждать его слова и оценку исторических событий.

Часть комментаторов выразила несогласие с позицией Домбравы и поставила под сомнение трактовку событий Второй мировой войны. Некоторые пользователи заявили, что участники Латышского легиона СС воевали на стороне нацистской Германии.

«Что это за фашистский слёт?» — пишет Гунтис Кузмицс.

Боевые действия в районе Моренской волости проходили с 25 сентября по 6 октября 1944 года. В этот период подразделения 19-й дивизии Латышского легиона СС участвовали в боях против Красной армии на Рижском направлении.

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Ранее в Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила это как свидетельство возрождения неонацистской идеологии в Евросоюзе. Церемония прошла на братском кладбище Лестене в Тукумсе. Это место больше известно как кладбище латышских легионеров СС. В латвийских новостях Эзергайлиса причислили к ним, назвав также известным общественным деятелем.

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Юлия Сафиулина
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