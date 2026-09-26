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Регион
Опубликовано 26 сентября, 05:25

Москва исчезла с дороги: Неизвестные закрасили указатели в Латвии

LSM: В Латвии неизвестные закрасили указатели на Москву и Остров

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Латвии неизвестные закрасили названия Москвы и Острова на нескольких дорожных указателях, установленных возле города Резекне. Полиция возбудила уголовное дело о повреждении чужого имущества, сообщает портал LSM.

Испорченные знаки обнаружили 21 сентября на трассе А12. При этом точная дата происшествия остаётся неизвестной. Надписи с российскими населёнными пунктами оказались скрыты под краской.

В государственной компании Latvijas Valsts ceļi заявили, что никто не согласовывал подобные действия с дорожной службой. Информацию о повреждениях передали правоохранительным органам.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося. Личности причастных к происшествию и их мотивы пока не установлены.

История произошла спустя несколько месяцев после неудачной попытки латвийских властей официально убрать названия российских и белорусских городов с дорожных указателей. В июне правительство так и не поддержало соответствующую инициативу. Всего в стране насчитывается 318 таких знаков. Из них 235 установлены на государственных трассах, ещё 83 находятся на муниципальных дорогах.

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Ранее Life.ru писал, что попытка властей Латвии убрать названия российских городов с дорожных знаков закончилась неудачей. Министерство транспорта ещё весной подготовило проект замены указателей и рассчитывало завершить работы к сентябрю, однако правительство не приняло необходимого решения.

Больше новостей о резонансных происшествиях в России и мире — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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