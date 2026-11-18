Почему Дженсена Хуанга не вернут в Nvidia: решение совета директоров и новое руководство
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Совет директоров Nvidia отказался возвращать Дженсена Хуанга после отставки. Кто возглавляет компанию, что известно о расследовании и когда назначат нового CEO.
Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia. Совет директоров компании отказался рассматривать его возвращение, а поиски постоянного преемника продолжаются. Обложка © Getty Images / Soeren Stache/picture alliance
Совет директоров Nvidia не намерен восстанавливать Дженсена Хуанга в должности генерального директора. Об этом 17 ноября на конференц-звонке по квартальным результатам заявил председатель совета Харви Джонс. Он подчеркнул, что совет единогласно принял отставку сооснователя компании. Временным CEO остаётся финансовый директор Колетт Кресс, а поиски постоянного руководителя продолжаются. Отказ возвращать Хуанга не равнозначен завершению независимого расследования обстоятельств корпоративного кризиса.
Хуанг заявил, что счёл бы за честь вернуться, если совет директоров примет такое решение в интересах Nvidia. Однако нынешняя позиция совета противоположна: компания намерена искать нового руководителя. Эти заявления прозвучали на фоне опубликованной 17 ноября финансовой отчётности Nvidia. Источники: Reuters, AP, официальный пресс-релиз Nvidia от 12 ноября.
Почему Nvidia отказалась возвращать Дженсена Хуанга
На звонке с инвесторами 17 ноября председатель совета директоров Харви Джонс заявил, что совет единогласно принял отставку Хуанга и не намерен восстанавливать его в должности CEO. Это текущая официально озвученная позиция руководства. Она последовала за публичной кампанией поддержки сооснователя Nvidia, в которой участвовали известные предприниматели и сторонники его возвращения.
В Reuters обращают внимание: Хуанг сам говорил о готовности вернуться при соответствующем решении совета. Следовательно, нельзя описывать историю как отказ самого Хуанга от должности после предложения вернуться: предложение и решение совета — разные события. Точной даты назначения постоянного CEO компания не назвала.
Что случилось с Хуангом и когда он ушёл из Nvidia
11 ноября 2026 года совет директоров Nvidia принял отставку Дженсена Хуанга с постов президента, CEO и члена совета. Соответствующие сведения отражены в документе Form 8-K, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Публичный пресс-релиз о смене руководства Nvidia выпустила 12 ноября.
8 ноября Nvidia сообщила о начале независимого расследования после публикаций, согласно которым основатель компании мог стать целью иностранной разведывательной операции. При этом совет тогда отдельно подчеркнул, что не имеет оснований считать скомпрометированными секреты Nvidia или национальную безопасность США. Это различие необходимо сохранять: сообщения о возможных рисках и доказанная передача сведений — не одно и то же.
Nvidia не раскрыла в пресс-релизе от 12 ноября исчерпывающую официальную причину отставки. Reuters и другие СМИ связывали события с обстоятельствами личной жизни Хуанга и вопросами корпоративного контроля. Эти сообщения нельзя превращать в утверждение о доказанном преступлении или завершённом расследовании.
Кто сейчас руководит Nvidia вместо Хуанга
Кто руководит Nvidia после отставки Дженсена Хуанга: Колетт Кресс назначена временным генеральным директором, Харви Джонс возглавил совет директоров. Постоянный CEO пока не выбран. Инфографика © Life.ru
Кресс работает в Nvidia с сентября 2013 года и до временного назначения руководила финансами компании. Джонс вошёл в совет директоров в 1993 году. Эти биографические сведения приведены в официальном сообщении Nvidia о кадровом переходе.
Влияет ли решение на расследование в Nvidia
Нет оснований считать, что отказ совета возвращать Хуанга автоматически завершает независимую проверку. 8 ноября компания объявила о создании процедуры расследования, позднее независимые директора привлекли внешних юристов. Reuters 17 ноября также сообщало, что The Wall Street Journal написал о проверке Nvidia со стороны SEC; объём и выводы такой проверки не следует утверждать без официальных документов регулятора.
Ключевой принцип для читателя: внутреннее расследование, возможные проверки регуляторов и кадровое решение совета — отдельные процессы с разными источниками и юридическим статусом.
Что означает отказ возвращать Хуанга для Nvidia и её акций
Решение снимает неопределённость в одном вопросе: совет публично обозначил отсутствие планов восстанавливать прежнего CEO. При этом в компании продолжается поиск постоянного руководителя, а Колетт Кресс отвечает за операционное управление. Нельзя автоматически связывать каждое движение котировок только с кадровыми новостями: в тот же день Nvidia раскрыла сильную квартальную отчётность и прогноз бизнеса.
17 ноября компания сообщила о выручке $115,8 млрд за третий квартал 2027 финансового года (+103% год к году), включая $107,6 млрд подразделения Data Center. Прогноз выручки следующего квартала — $130 млрд плюс-минус 3%. Подробный разбор выручки, прибыли и котировок лучше вести в отдельном финансовом материале, связанном с этим хабом.
Что будет дальше и когда назначат нового CEO
Nvidia сообщила, что изучает как внутренние, так и внешние кандидатуры. Сроки объявления нового руководителя в проверенных документах не установлены. До решения совета исполнительное руководство остаётся за Кресс. Последующие заявления компании и документы SEC будут определять, изменится ли этот статус.
Частые вопросы: Дженсен Хуанг и Nvidia
- Вернётся ли Дженсен Хуанг в Nvidia?
На 18 ноября совет директоров публично заявил, что не намерен восстанавливать Хуанга на посту CEO. Возможность любых будущих изменений нельзя исключать навсегда, но решения о возвращении сейчас нет.
- Кто сейчас генеральный директор Nvidia?
Временно компанией руководит Колетт Кресс, которая также остаётся финансовым директором.
- Почему Хуанг покинул Nvidia?
11 ноября совет принял его отставку. Официальное объявление Nvidia от 12 ноября не содержит полной публичной причины. Сообщения СМИ об обстоятельствах кризиса требуют атрибуции.
- Кто отказался вернуть Хуанга?
Решение совета директоров озвучил его председатель Харви Джонс на звонке с инвесторами 17 ноября.
- Когда объявят постоянного CEO?
Срок не назван. Nvidia рассматривает внутренних и внешних кандидатов.
- Закончено ли расследование?
Подтверждения завершения независимой проверки в использованных официальных сообщениях нет.
- Что с финансовыми результатами Nvidia?
17 ноября компания отчиталась о квартальной выручке $115,8 млрд. Это самостоятельная тема, которая не доказывает причин кадровых решений.