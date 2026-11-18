Почему Nvidia отказалась возвращать Дженсена Хуанга

Что случилось с Хуангом и когда он ушёл из Nvidia

Кто сейчас руководит Nvidia вместо Хуанга

Влияет ли решение на расследование в Nvidia

Что означает отказ возвращать Хуанга для Nvidia и её акций

Что будет дальше и когда назначат нового CEO

Частые вопросы: Дженсен Хуанг и Nvidia