Состояние генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга резко сократилось на фоне скандала вокруг его личной жизни и возможного шпионажа в пользу Китая. Всего за первые 30 минут торгов бизнесмен потерял около 7,4 миллиарда долларов, а его капитал снизился до 154,7 миллиарда. Такие данные привёл журнал Forbes.

«За первые полчаса торгов состояние Хуанга уменьшилось на $7,4 млрд — до $154,7 млрд», — отмечает издание.

Причиной потерь стало падение стоимости акций Nvidia. На открытии торгов бумаги американского производителя чипов подешевели более чем на 5%. Инвесторы отреагировали на сообщения о расследовании отношений Хуанга с женщиной, которую американские власти подозревают в работе на китайскую разведку.

На фоне снижения котировок руководитель Nvidia потерял две позиции в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Хуанг опустился с восьмого на десятое место.

История повлияла не только на состояние предпринимателя, но и на руководство корпорации. Как Nvidia сменила гендиректора после скандала — в материале Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Nvidia публично признал супружескую измену после появления информации о возможном шпионском скандале. В обращении к сотрудникам Хуанг извинился перед женой и близкими, а также взял на себя ответственность за свой поступок. Объектом скандала стала женщина, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.